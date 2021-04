Es wärmt und schützt

Hallo Kinder! Die Natur hat uns Tiere ja mit allerlei nützlichen Dingen ausgestattet – Hunde haben eine super Schnüffelnase, Vögel können fliegen und Katzen sogar im Dunkeln alles sehen. Aber wusstet ihr, dass auch unser Fell eine echte kleine Wunderwaffe ist? Das Fell besteht aus dem Oberhaar und der Unterwolle und schützt vor allem unsere Haut. Außerdem können wir damit super Wärme speichern – so wird uns im Winter auch bei Schnee nicht kalt! Damit uns dann im Sommer wiederum nicht zu heiß wird, passen wir unser Fell der Jahreszeit an. Und auch die Farbe unserer Haare ist in der Natur sehr nützlich. Sie dient nämlich zur Tarnung. Schneehasen haben zum Beispiel ein ganz weißes Fell. Weil sie im Schnee leben, werden sie so nicht so leicht von ihren Feinden gefunden. Wusstet ihr übrigens, dass der Seeotter den dichtesten Pelz im Tierreich hat? Über 100 000 Haare hat er auf einer Fläche, die so groß ist, wie eine 5-Cent-Münze. Das sind etwa so viele wie ein Mensch auf seinem ganzen Kopf hat! Besonders lang ist das Fell des Moschusochsen. An Hals, Brust und Hinterteil können seine Deckhaare bis zu 60 Zentimeter lang werden.

AdUnit urban-intext1