Für das Wohl der Menschen

Hallo Kinder! Wisst ihr, was ein Ehrenbürger ist? Mama und Papa haben es mir erklärt und ich fand das wirklich interessant. Der Begriff Ehrenbürger ist eine Auszeichnung, üblicherweise die höchste von einer Stadt oder einer Gemeinde vergebene Ehrung für jemanden, der sich in besonderer Weise um das Wohl der Einwohner oder um das Ansehen des Ortes verdient gemacht hat. Oft passiert das, weil sich Menschen für eine Städtepartnerschaft eingesetzt oder für die Menschen eine Lebensverbesserung erwirkt haben. Das heißt also, dass sie wirklich Tolles bewirkt haben. Eine solche Ehrenbürgerschaft besteht normalerweise bis zum Lebensende, wenn sie nicht vorher aberkannt wird. Wenn sie jemandem aberkannt wird, hat das manchmal damit zu tun, dass dieser Mensch etwas Schlimmes getan oder sich nicht ganz okay verhalten hat und damit dann ein schlechtes Licht auf die Stadt wirft. Gerade wollte Hannover zum Beispiel dem ehemaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder die Ehrenbürgerwürde entziehen, weil seine geschäftliche Beziehung mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin – Russland hat die Ukraine angegriffen und führt dort aktuell Krieg – nicht in Einklang mit den Werten der Stadt stehen würden. Zurückgeben kann man die Ehrenbürgerwürde aber auch und das hat Gerhard Schröder in Hannover getan.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1