Ganz schön luftig

Hallo Kinder! Die „Schneeflöckchen“ sind ja wirklich sehr lecker! Ich habe sie gleich mit meiner Freundin Ellie Ente nachgemacht. Habt ihr euch schon einmal gefragt, warum Eiweiß fest wird, wenn man es mit einem Rührbesen schlägt? Ich habe mich schlau gemacht und will es euch erklären. Eiklar besteht zum Großteil aus Wasser und zu etwa zehn Prozent aus sogenannten Proteinen. Diese Proteine machen das Eiklar so zäh. Eiweiß steif zu schlagen, heißt erst einmal, Luft in die zähe Flüssigkeit einzubringen. Zuerst sind die Bläschen recht groß, durch das Rühren werden sie mit der Zeit immer kleiner. Viele kleine Luftbläschen verteilen sich dann im Eiweiß. Die Luft stabilisiert die Masse und macht sie luftig. Aber warum bleibt die Luft im Eischnee und verschwindet nicht gleich wieder? Das liegt an den klebrigen Eiweißmolekülen. Sie heben die Luft quasi fest. An manchen Stellen kleben sie fest zusammen, an anderen sind sie eher lose. Dieser „Kleber“ macht das Eiklar steif. Man kann dann die Schüssel sogar umdrehen und der Eischnee fällt nicht heraus. Trennt man Eigelb und Eiklar nicht sauber voneinander, wird der Eischnee übrigens nicht steif. Im Eigelb sind nämlich Fette und anderes enthalten, die das verhindern. Habt ihr schon einmal mit Eischnee gebacken?

