Ganz schön versponnen!

Hallo Kinder! Jetzt ist wirklich Herbst – es ist morgen richtig kühl und nebelig. Aber Papa sagt, man könne auch gegen Ende September noch auf schöne, fast sommerliche Tage hoffen. Das nennt man dann Altweibersommer. Woher kommt das denn nun schon wieder? Papa sagt, ein typisches Merkmal des Altweibersommers seien die zahlreichen Spinnfäden, die man in den Morgenstunden durch den Frühtau besonders gut sieht. Und früher hießen diese Spinnweben auch Weiben – daher der Name. Weil die Fäden im Sonnenlicht wie langes, gräulich-silbernes Haar schimmern, hielt man sie im Volksmund auch häufig für das Haar von alten Frauen, das sie angeblich beim Kämmen verloren hatten. Der Ausdruck „altes Weib“ war damals – anders als heute – keineswegs ein Schimpfwort. Es kann aber auch daher kommen, sagt Mama, dass Frauen manchmal, wenn sie älter werden, die sogenannte zweite Jugend erleben würden. Dann machen sie Dinge, die man in ihrem Alter eigentlich nicht erwartet. Und genau das macht das Spätjahr ja auch im Herbst, wenn man eigentlich keinen Sommer mehr erwartet.

