Ganz schön „wild“

Hallo Kinder! Neulich hat mich mein Freund Harry Hase mit den Worten „Na, alles fresh?“ begrüßt. Da war ich zunächst einmal mächtig verwirrt – weil ich gut in Englisch bin, weiß ich, dass „fresh“ das englische Wort für „frisch“ ist. Aber was soll denn frisch sein? Harry Hase hat mir dann erklärt, dass „Alles fresh?“ so viel wie „Alles klar?“ bedeutet. Das sei Jugendsprache und unter Jugendlichen sage man das so. Er hat mir auch erzählt, dass am 12. August der Tag der Jugend ist. Wusstet ihr übrigens, dass gerade das Jugendwort des Jahres gewählt wird? Im Internet können Vorschläge dafür eingereicht werden. Unter den zehn besten Einsendungen stimmen anschließend Nutzer online ab. Ich habe mir die Auswahl für dieses Jahr einmal angesehen und muss ganz ehrlich sein: Die meisten Wörter habe ich noch nie gehört. Auf der Liste stehen zum Beispiel „wild“ als Ausdruck für „heftig“ oder „Digga“, das so viel bedeutet wie „Kumpel“. Wenn ihr diese Wörter noch nie gehört habt, ist das überhaupt nicht schlimm: Jede Generation entwickelt nämlich ihre eigene Jugendsprache, Sprechweisen und Abkürzungen. Früher war zum Beispiel auch „cool“ ein Wort, das vor allem Jugendliche benutzt haben – mittlerweile ist es aber buchstäblich in aller Munde.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1