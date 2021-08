Geheimnis des Erfolgs

Hallo Kinder! In den Märchen und Fabeln wird ja immer betont, dass Füchse so intelligent sind. Das kann ich natürlich auch nur bestätigen! Jedenfalls wurde das sogar jetzt wissenschaftlich bewiesen. Wissenschaftler sind sich einig, dass Füchse eine gewisse Schläue besitzen. Zum Beispiel bauen wir immer einen Notausgang in unseren Bau, dass wir ja fliehen können, wenn jemand Ungebetenes eindringt. Und wir sind natürlich extrem anpassungsfähig: Wenn wir nichts mehr zu Fressen finden, können wir auf Früchte und Beeren umsteigen. Und diese großartige Anpassungsfähigkeit ist natürlich unser Erfolgsgeheimnis: Wir können in der Wildnis sowie in der Stadt überleben, da wir uns den verschiedenen Gegebenheiten anpassen. Es ist kein Wunder, dass Füchse zum Beispiel in der sibirischen Tundra bis in Nordafrika vorkommen und überleben können. Außerdem lernen wir nicht nur aus den eigenen Fehlern, auch aus den Fehlern von anderen Füchsen können wir Schlüsse ziehen. Wenn nun zum Beispiel ein Fuchs in eine Falle tappt, weiß ich in Zukunft, dass ich auf keinen Fall in die Nähe dieser Fallen gehen soll. Ach, wir Füchse sind halt einfach ausgefuchste Überlebenskünstler.

