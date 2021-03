Geht Störche zählen

Hallo Kinder! Der Naturschutzbund (Nabu) ist eine Organisation, die sich – wie der Name schon sagt – um Themen kümmert, bei denen es um die Natur geht, also um Pflanzen und Tiere. Jetzt startet der Nabu einen besonderen Wettbewerb für Kinder bis 13 Jahre. Jedes Jahr ab Februar kehren die Weißstörche nach Deutschland zurück. Zuvor haben sie die Wintermonate in Afrika und Spanien verbracht. Wenn sie zurück bei uns in Deutschland sind, werden die Tiere hier brüten und ihre Jungen aufziehen. Im vergangenen Jahr konnten in unserem Bundesland Baden-Württemberg 1220 Weißstorchpaare, die mit der Brut begannen, beobachtet und gemeldet werden. Das waren fast 220 mehr als im Jahr zuvor. Doch wie viele werden es in diesem Jahr sein? Darum geht es in dem Wettbewerb des Nabu, bei dem Kinder die Weißstörche melden sollen, die sie entdeckt haben. Teilnehmen könnt ihr im Internet unter www.NAJU.de/erlebter-frühling. Für Lehrer und Erzieher gibt es auch die Möglichkeit, mit einer ganzen Klasse oder Gruppe an dem Wettbewerb teilzunehmen.