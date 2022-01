Gemeinsam klingt’s besser

Hallo Kinder! Singen und Musizieren machen einfach Spaß. Und gemeinsam gleich noch viel mehr als alleine. Diese Erkenntnis ist nicht neu – und so wundert es nicht, dass die Menschen schon seit langer Zeit gemeinsam Musik machen und singen. Egal, ob in einer Band mit Instrumenten oder in einem Chor, bei dem jeder singt. Seit dem 17. Jahrhundert versteht man unter einem Chor eine Gruppe von singenden Menschen. Vorher war ein Chor einfach nur eine Gruppe von Menschen, die allgemein musizieren. Ein heutiger Chor besteht aus vielen Sängern. Man unterscheidet dabei zwischen gemischten und gleichstimmigen Chören. In einem gemischten Chor kann jeder singen, in einem gleichstimmigen Chor nur Menschen, deren Stimme zum Rest des Chores passt. Häufig unterteilen sich diese in Kinder-, Frauen- und Männerchöre. Das liegt daran, dass Kinder und Frauen in der Regel höhere Stimmen haben und Männer dagegen meist tiefere. Man bezeichnet das als die Stimmlage der Sänger. Aber nicht nur durch die Stimmlage können sich Chöre unterscheiden. Auch die Größe des Chors sorgt für Unterschiede. Ein Kammerchor besteht aus 15 bis 30 Sängern, alles darüber ist ein Großchor. Singt der Chor nur in Gottesdiensten, ist es ein Kirchenchor. Es gibt Gesangsvereine, Chöre für Radio und Fernsehen – die Rundfunkchöre – , Chöre der Polizei oder der Bundeswehr. Es gibt Chöre für Jazz, Pop oder Seemannslieder, die sogenannten Shantys. Chöre und Gesangsvereine gibt es in fast jedem Ort und auch an Schulen. Falls ihr also Lust darauf habt, mit dem Singen anzufangen und dabei viel Spaß zu haben und neue Freunde kennenzulernen, probiert es doch einmal in einem Chor. Denn bestimmt gibt es auch bei euch in der Nähe einen Verein – oder probiert es mal in der Kirche.

