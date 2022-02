Heimat mitgestalten

Hallo liebe Kinder, ich würde ja gerne mal ein bisschen mitentscheiden. Beispielsweise wie mein Wald mehr geschützt werden könnte – oder wie viele Fuchshöhlen es in meinem Ort noch zusätzlich braucht. Höhlen gibt es nämlich auch nicht wie Sand am Meer! Ihr habt doch sicher auch ganz viele Ideen, oder? Aber wisst ihr auch, wie man die Menschen nennt, die Gemeinden und Städte gestalten? Wenn in den Gemeinden in Deutschland Entscheidungen getroffen werden, dann müssen daran nämlich auch die Bürger beteiligt sein. So sieht es unsere Verfassung vor. Da nicht alle Bürger immer gefragt werden können, gibt es auch in den Kommunen Parlamente. Das sind die Gemeinde- oder Stadträte. Gemeinderäte werden in bestimmten Abständen in geheimer Wahl von den Bürgern bestimmt – natürlich nur, wenn sie das auch machen wollen. In diesen Räten sind dann die Parteien der Gemeinde, aber auch unabhängige Wählergemeinschaften vertreten, wenn sie genügend Stimmen bekommen haben. Die Stadträte kommen zu regelmäßigen Sitzungen zusammen. Sie bestimmen mit, ob zum Beispiel eine Umgehungsstraße oder mehr Wohnungen gebaut werden. Sie tragen aber auch Fragen oder Anregungen der Bürger vor – sie sind sozusagen das Sprachrohr. Wenn ihr also mich wählt, dann gibt es bald mehr Höhlen und Bäume.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1