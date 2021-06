Helles Band der Milchstraße

Hallo Kinder! Auf meiner Wanderung mit Ellie Ente durch Brühl haben wir entdeckt, dass es dort einen Planeten- und einen Sternenweg gibt. Und plötzlich hat Ellie Ente behauptet, man könnte auch die Milchstraße sehen. Da habe ich allerdings kein Straßenschild zu entdeckt. Da hat Ellie gelacht und gesagt: „Nicht hier – oben im Himmel!“ Was sollte das denn heißen? Im Himmel gibt’s doch gar keine Straßen und vor allem keine aus Milch! Aber Ellie Ente konnte mir erklären, was sie damit meint. Die Milchstraße ist nämlich eine Ansammlung von ganz vielen Sternen, also eine Galaxie. Das sind viel mehr Sterne, als es Menschen auf der Erde gibt. Die meisten Sterne sind so weit entfernt, dass nur noch wenig Licht bei uns ankommt – man kann sie manchmal nicht als einzelnen Stern erkennen. Die Milchstraße sieht eher aus wie ein helles Band quer über unserem nächtlichen Himmel. Im Sommer, wenn es ganz Dunkel ist und keine Laterne leuchtet, kann man die Milchstraße als hellen Streifen am Nachthimmel gut sehen. Der seltsame Name kommt von einer griechischen Sage. Vor sehr langer Zeit wurde behauptet, die Milchstraße sei entstanden, weil eine Göttin beim Stillen ihres Kindes Milch im Himmel verspritzt hat. Zwar wissen wir heute, dass das so nicht stimmt, aber den Namen benutzen wir weiterhin! Fragt doch mal eure Eltern, ob sie euch ein Bild von dieser tollen Galaxie zeigen können.

