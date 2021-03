  Im Kopfstand essen

Hallo Kinder! Am Wochenende saß ich ganz gemütlich mit Elli Ente zusammen. Wir haben etwas Gutes gegessen. Beim Schlucken ist Elli dann eine ganz ungewöhnliche Frage eingefallen, und zwar: Kann man essen, während man einen Kopfstand macht? Ich fand die Frage so interessant, dass ich es gleich einmal ausprobiert habe. Und was meint ihr? Konnte ich dabei dann auch schlucken? Ja, das konnte ich. Es war zwar etwas ungewohnt, aber es hat funktioniert. Nachdem ich das Experiment gewagt hatte, habe ich aber auch einmal nachgeforscht, warum das geht. Es ist so, dass wir die Schwerkraft zum Schlucken gar nicht brauchen. Wir nutzen dafür nämlich unsere Speiseröhre, die den Magen mit dem Mundraum verbindet. Die Speiseröhre ist eine Art Muskelschlauch. Sie befördert die Nahrung in den Magen. Dafür zieht sie sich hinter dem Essen eng zusammen und schiebt es in Richtung Magen. Das kann man sich fast vorstellen wie eine Welle, die durch die Speiseröhre läuft. Echt interessant, oder?