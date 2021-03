Hallo Kinder! Neulich wollten meine Freunde und ich im Wald abhängen und chillen. Wir hatten uns gerade ein gemütliches Plätzchen gesucht, als neben uns plötzlich etwas runtergefallen ist. Nach einer Schrecksekunde sind wir vorsichtig hingelaufen und haben gesehen, dass da ein ganz junges, süßes und kleines Eichhörnchen am Boden liegt. Es ist aus seinem Nest gefallen.

Schnell ist uns klargeworden, dass das Kleine unsere Hilfe braucht. Zum Glück wusste Ellie Ente mal wieder bestens Bescheid, was wir tun müssen. Als Erste-Hilfe-Maßnahme ist es nämlich ganz besonders wichtig, Jungtiere warm zu halten.

Ellie Ente hat aber noch weitere Tipps für euch: Ein Eichhörnchen-Junges in Not erkennt man daran, dass es seine Scheu vor Menschen ablegt und sich leicht einfangen lässt. Damit es das Eichhörnchen kuschelig hat, kann man es in einen Schal einwickeln. Eine warme Jackentasche tut’s fürs Erste auch.

Danach könnt ihr auf die Suche nach der Eichhörnchen-Mama gehen. Ist sie in der Nähe, setzt ihr das Junge mit der wärmenden Hülle einfach auf dem Boden ab und entfernt euch ein gutes Stück. Die Mama wird dann bestimmt versuchen, ihr Kind zurück ins Nest zu holen.

Kommt die Mutter nicht oder ist das kleine Eichhörnchen sogar verletzt, dann nehmt Kontakt zu einer Wildtierauffangstation auf. In der Zwischenzeit kann das Eichhörnchen mit 200 Milliliter Fencheltee, darin ein Teelöffel Honig und eine kleine Prise Salz aufgelöst, bei Kräften gehalten werden. Und immer schön warm halten.

Unser kleines Findeltierchen hatte übrigens Glück – es ist wieder bei seiner Familie.