Heute müsst ihr sehr genau aufpassen, was man euch erzählt, liebe Kinder. Heute ist nämlich der Tag der Aprilscherze. Am 1. April wird manchmal geflunkert und gelogen, dass sich die Balken biegen – selbst Erwachsene, die ansonsten sehr seriös sind, veräppeln plötzlich andere und halten sie zum Narren. Auch in manchen Zeitungen, im Fernsehen und im Radio kannst du Aprilscherze finden. Es wird über lustige Dinge berichtet, die später als Scherze aufgedeckt werden. Den Aprilscherz scheint es schon ewig lang zu geben. Die Redewendung „in den April schicken“ taucht vor 500 Jahren in Bayern auf. Bis heute kann keiner sagen, woher die Tradition des Aprilscherzes stammt – es gibt ganz viele Ideen dazu. Meine Lieblingsgeschichte hat mit einer Kalenderreform zu tun. Der französische König Karl der Neunte hat im Jahr 1564 den Neujahrstag vom 1. April auf den 1. Januar verlegt. Zum Spaß verschickten einige Menschen am 1. April aber weiterhin Einladungen zu Neujahrsfesten. Da es damals keine Zeitungen gab, wussten viele Menschen nichts von der Kalenderreform. Zur Schadenfreude folgten deshalb viele Menschen der Einladung und wurden als Narren verlacht.

