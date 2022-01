Kracher unter Spaßgeräten

Hallo liebe Kinder! Dieses Jahr feiert etwas einen runden Geburtstag, das mich – und bestimmt auch viele von euch, als wir noch kleiner waren – schon an so manchen Tagen vor Langeweile gerettet hat. Ich bin mir sicher, dass ihr auch mindestens eines davon zu Hause gehabt habt oder vielleicht sogar noch habt, denn es ist der absolute Kracher unter den Spaßgeräten: das Bobby-Car. Und das mit dem Kracher meine ich wörtlich, denn dieses kleine Auto macht beinahe mehr Krach, als die echten Autos von euren Eltern. Das Bobby-Car wird dieses Jahr 50 Jahre alt! Seit 1972 beschert das kleine Auto vielen Menschen Alters großen Spaß. Ob ihr es glaubt oder nicht: Manche Erwachsene fahren sogar Bobby-Car-Rennen, eröffnen ein Bobby-Car-Museum mit einer ganzen Sammlung verschiedener Modelle oder fahren – mit Helm und Schutzkleidung – bei Meisterschaften mit den Flitzern fast so schnell wie mit richtigen Autos um den ersten Platz.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1