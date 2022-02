Lebenslange Treue

Hallo Kinder! Morgen ist Valentinstag – der Tag der Liebe. Aber nicht nur die Menschen haben Liebe füreinander, auch die Tiere. „Rund 90 Prozent aller Vogelarten leben tendenziell monogam, entweder für eine Brutsaison, mehrere Jahre oder auch ein Leben lang – das heißt, ein Paar kümmert sich gemeinsam um das Nest, die Bebrütung der Eier, Futtersuche und Aufzucht der Jungen. Bei diesen Arten sind Männchen und Weibchen übrigens meist gleich oder sehr ähnlich gefärbt“, sagt Anne Densow, Biologin im Weltvogelpark Walsrode. Männliche Störche kehren als erstes in ihr Brutgebiet zurück und besetzen den Horst, also das Nest, des Vorjahres. Weibchen kehren später zum festen Nistplatz zurück. Denn oft bewohnt ein Storchenpaar mehrere Jahre denselben Horst. Sollte aber ein anderes Männchen ihren Nistplatz zuvor besetzen haben, dann bleibt sie diesem treu, wechselt also den Partner. Papageien sind soziale Vögel und haben eine enge Paarbindung. Diese wird durch gegenseitige Gefiederpflege, besondere Laute, Balzrituale wie Verbeugen, Schnäbeln und Flügel schlagen gefestigt. Futter ist quasi auch ein Geschenk, denn gegenseitiges Füttern stärkt die Bindung, die oft ein Leben lang hält. Flamingos zeigen ein ausgeprägtes Balzverhalten in Gruppen. Die rosa Tiere marschieren entweder synchronisiert als Parade im Wasser, wenden den Kopf schnell hin und her oder präsentieren die Unterseiten ihrer Flügel, um einen Partner zu gewinnen. Haben sich zwei Vögel gefunden, bleiben sie für eine Brutsaison zusammen. Ob sich die liebenden Vögel zum Valentinstag allerdings eine Geschenk machen, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich frage dazu besser mal meinen Freund Rudi Rotbein.

