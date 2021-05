Leckerer Feiertag

Hallo Kinder! Gerade hatte ich in ein Stück Kuchen gebissen, da fiel mein Blick auf meinen Kalender. An diesem Montag ist Welttag des Backens – wie passend! Denn das macht nicht nur Spaß, sondern man kann dann auch noch etwas Leckeres naschen. Also: Hände waschen und ran ans Blech! Am besten Mama, Papa, Oma, Opa oder einen anderen Erwachsenen um Hilfe bitten. Mein Lieblingsgebäck sind Schokoladenkekse. Dafür müsst ihr 150 Gramm Butter mit 150 Gramm Puderzucker und einem Päckchen Vanillezucker schaumig rühren. Dann ein mittelgroßes Ei hinzufügen und alles zusammen cremig schlagen. In den Teig kommen jetzt 220 Gramm Mehl, eine kleine Prise Salz und ein halbes Päckchen Backpulver. Während der Teig weiter geschlagen wird, vier Esslöffel Milch hinzugeben. Eure erwachsene Unterstützung kann schon mal ein Backblech mit Backpapier auslegen und den Ofen auf 180 Grad, Ober- und Unterhitze, vorheizen. Zum Schluss werden noch 80 Gramm weiße Schokolade und 80 Gramm Vollmilch Schokolade gehackt und untergerührt. Die fertige Masse kann jetzt in kleine Häufchen geformt, mit einem Löffel ein bisschen platt gedrückt und mit etwas Abstand auf das Blech gelegt werden. Nach etwa 8 bis 10 Minuten sind die Kekse goldbraun gebacken und können nach dem Abkühlen genossen werden. Lecker! Dieser Feiertag lohnt sich auf jeden Fall!

