Lichterfest in der Adventszeit

Hallo Kinder!

Habt ihr schon mal von Chanukka gehört? Das ist ein jüdisches Fest, das meist in die Adventszeit fällt. Acht Tage lang feiern die Juden das Lichterfest – so wird es nämlich auch genannt. Man könnte es mit Weihnachten, Ostern oder Pfingsten vergleichen, denn Chanukka ist ein religiöses Fest des Judentums. Harry Hase hat einen Freund, der Jude ist. Er hat mir etwas darüber erzählt.

In diesem Jahr wird Chanukka vom Vorabend des 28. November bis zum 5. Dezember gefeiert. Die Juden feiern bei Chanukka die Zurückeroberung des Jerusalemer Tempels im Jahr 165 vor Christus. Damals wurde die Stadt von den Griechen beherrscht. Nach der Rückeroberung konnten die Juden im Tempel auch wieder beten. Zuvor mussten sie ihn aber erst wieder herrichten und weihen. Da kommt der neunarmige Leuchter ins Spiel. Den habt ihr bestimmt schon einmal gesehen. Er ist ein wichtiges Symbol des Judentums. Bei den Arbeiten im Tempel fand man damals ein Kännchen – es war nur wenig Öl drin, so dass eine Kerze des Leuchters eigentlich nur einen Tag brennen würde – auf wundersame Weise brannte diese aber acht Tage. Deswegen brennen die Juden beim Chanukka-Fest jeden Tag eine weitere Kerze am Leuchter an – acht Mal.

Übrigens: Ähnlich wie bei den Christen an Weihnachten gibt es an Chanukka auch Geschenke und gutes Essen.

