Lustige Blasen blasen

Hallo Kinder! Ich habe gelesen, dass in den USA heute der Tag des Kaugummis ist. Das finde ich richtig lustig. Manchmal habe ich extreme Lust auf Kaugummi, einfach weil es lecker schmeckt oder auch, weil ich finde, dass ich mich beim Kauen besser konzentrieren kann. Geht euch das auch so? Oft kaue ich aber natürlich nur so zum Spaß Kaugummi und dann versuche ich immer, eine große Blase hinzubekommen. Habt ihr das auch schon mal probiert? Gar nicht so einfach. Um eine Blase zu erzeugen, muss man erst mal eine Weile auf dem Kaugummi herumkauen, bis er zu einer weichen Masse wird. Dann müsst ihr daraus im Mund eine Kugel formen, sie an eure Zähne drücken und dann die Zunge durchstecken, um Luft reinpusten zu können. Aber verliert nicht die Geduld, das braucht ganz schön Übung! Übrigens haben Menschen schon in der Steinzeit auf dem Harz von Bäumen herumgekaut, aber das hat bestimmt nicht toll geschmeckt. Die vermutlich erste Fabrik für Kaugummi gab es 1848 in den USA, also vor über 170 Jahren – eine ganz schön lange Tradition, vielleicht gibt es dort deshalb extra einen Tag dafür. Damals hat Kaugummi noch nach gar nichts geschmeckt, ich glaube, das wäre mir zu langweilig gewesen. Zuviel sollte man aber auch nicht kauen, denn der Geschmack kommt von ganz schön viel Zucker!

