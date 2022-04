Meere bereiten Sorgen

Hallo Kinder. Der Klimawandel hat große Auswirkungen auf das gesamte Leben auf unserer Erde. Einige von euch planen vielleicht Sommerurlaub am Meer. Doch auch Meere sind vom Klimawandel betroffen. Aber nicht nur der macht ihnen zu schaffen. Unsere Meere haben momentan sehr viele Probleme. Die Europäische Union hat ein Erdbeobachtungsprogramm ins Leben gerufen, das die Veränderungen unseres Planeten stets im Blick behält. Die Wissenschaftler, die in diesem Programm namens „Copernicus“ mitarbeiten, veröffentlichten jetzt einen Bericht, der den Zustand der Meere zusammenfasst. Durch den Klimawandel schmelzen große Mengen des Eises in der Arktis, wodurch der Meeresspiegel sich weltweit um 3,1 Millimeter im Jahr erhöht. Das klingt nach nicht viel, jedoch kann dies ganz schlimme Auswirkungen haben. Als Beispiel nennen die Wissenschaftler die Überflutung der Stadt Venedigs im November 2019. In den Jahren zwischen 1979 und 2020 sei das Eis der Arktis um fast 13 Prozent pro Jahrzehnt zurückgegangen. Die geschmolzene Eisfläche, die die Arktis in dieser Zeit verloren hat, ist in etwa sechs Mal so groß wie Deutschland. Das könne dazu führen, dass die arktischen Küsten weiter einbrechen und schmelzen und somit auch das Wetter auf dem Rest der Welt beeinflussen. Zum Beispiel, weil Meeresströmungen in den Ozeanen dadurch umgelenkt werden oder verschwinden. Diese sind von großer Bedeutung für das Wetter, da sie, durch das Transportieren von warmen und kalten Wassermassen, die Luft erwärmen oder abkühlen. Doch auch mit Umweltverschmutzung und Überfischung haben die Meere zu kämpfen. Die Meere bedecken über 70 Prozent der Erde und regulieren das Klima.

