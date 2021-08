Mit den Sinnen entscheiden

Hallo Kinder! Neulich wollten Ellie Ente und ich uns etwas Feines zu essen kochen, einen Gemüseauflauf. Aber als wir schon alles vorbereitet hatten, bin ich erschrocken: Der Käse war vor ein paar Tagen abgelaufen, also wollte ich ihn gleich in den Müll werfen! Da ist Ellie dazwischengegangen. „Das ist doch nur das Mindesthaltbarkeitsdatum!“, hat sie erklärt. Und sie hat recht: Auf den meisten Lebensmitteln steht gar kein Verfallsdatum. Oft gibt das Datum nur an, bis zu welchem Tag der Hersteller verspricht, dass das Essen gut bleibt. Wenn das Datum schon vorbei ist, muss man nur aufpassen, ob das Essen noch gut riecht und aussieht. Bei unserem Käse war das zum Glück so.

