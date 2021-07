Mit „Pong“ fing’s an

Also wenn mein Opa sagt, früher sei alles besser gewesen, dann steigert sich mein Lachkrampf, den ich eh schon habe, ins Unermessliche: Er hat mir vorgeschwärmt, wie toll das Telespiel „Pong“, das er in Spielhallen und später auch daheim spielte, gewesen wäre. Die Spiele heute seien alle viel zu kompliziert. Wohlgemerkt reden wir über 1972, da kam „Pong“ von Atari nämlich auf den Markt. Und dieses „Pong“ gilt als Vorreiter aller Videospiele. Ihr müsst euch vorstellen, ihr habt einen Strich, den ihr bewegt, und einen Strich, den euer Widersacher bewegt, und dazwischen spielt ihr einen Punkt hin und her, bis einer von beiden diesen Punkt nicht mehr erwischt. Dann kriegt der Spieler, der den Ball unerreichbar gespielt hat, einen Punkt und so weiter. Dass man damit, mit dieser Art Tischtennis, ganze Abende verbracht hat, kann ich nur schwer glauben. Wenn ich sage, die Grafik hat sich seitdem unwesentlich verbessert, kriege ich Tränen in die Augen vor Lachen. Also wir können heute schon ganz schön froh darüber sein, was uns die Spiele- und Zockerindustrie entwickelt. Da hat sich zum Glück einiges getan und die Männchen, die man steuert, sind keine Männchen mehr, sondern Charaktere, die total echt aussehen. Ihr dürft es mit dem Zocken halt nicht übertreiben, dann ist es doch ein spaßiger Zeitvertreib. Aber heute, am Tag der Videospiele, feiere ich noch ein bisschen dieses „Pong“.

