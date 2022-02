Name beschreibt die Bewegung

Hui – ist das ein Spaß. Harry Hase und ich haben heute am Morgen einen Purzelbaum nach dem anderen geschlagen. So lange bis uns richtig schwindelig war und wir eine Pause machen mussten. Und da fragte mich Harry plötzlich: „Wieso heißt das eigentlich Purzelbaum?“ Nun woher der erste Teil des Namens kommt, das konnten wir uns recht schnell gegenseitig erklären. Wenn etwas beispielsweise den Hang hinunterrollt und sich überschlägt, dann sagt man ja auch, dass es purzelt. Und wir haben uns schließlich bei den Purzelbäumen auch überschlagen und sind so über die Wiese gerollt. Aber woher kommt denn der zweite Teil, der Baum. Wir sind ja schließlich keine Bäume, sondern Fuchs und Hase. Müsste es da nicht eher Purzeltier heißen? Wir sind dann zu Mama gegangen, die weiß ja so viel. Und auch diesmal konnte sie es uns erklären. Es kommt von „sich aufbäumen“, weil wir ja nach der Rolle vorwärts wieder aufstehen und uns strecken. Das Wort beschreibt also die Bewegung, die sich aus fallen und aufstehen zusammensetzt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1