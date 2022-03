Nicht alle Tiere leben im Freien

Hallo Kinder! Habt ihr eigentlich Haustiere bei euch? Eigentlich finde ich die Idee ja ganz schön. Also erstens, dass es Tiere gibt, die bei so lieben Kindern wie euch im Haus wohnen dürfen und andererseits, dass ihr dadurch etwas über Tiere lernen könnt – zum Beispiel, was man bei Hunden am besten nicht macht oder was Katzen gerne mögen. Es spielt aber auch eine große Rolle, wo so ein Haustier herkommt – und dass ihr euch gut überlegt habt, dass ihr euch darum kümmern könnt. Denn viele Menschen machen sich nicht genug Gedanken, wie viel Verantwortung so ein Tier ist und deshalb landen zum Beispiel Hunde oder Katzen oft im Tierheim. Und dort warten sie dann, dass sie ein neuer, lieber Mensch abholt und zu sich nach Hause bringt. Oft sind das dann keine Rassetiere, also welche, die ganz besonders aussehen, aber sie brauchen trotzdem genauso dringend ein Zuhause und sind bestimmt lieb. Ich hingegen bin im Wald super zufrieden. Denn solche Tiere gibt es auch: Wildtiere. Die sollten nicht bei Menschen im Haus wohnen, eigentlich sollten sie ihnen nicht mal zu nahe kommen, weil sie sonst nicht mehr in der Natur überleben können. Deshalb ist es also auch wichtig – egal wie süß ein Fuchs natürlich ist – bei Tieren wie uns besonders vorsichtig zu sein.

