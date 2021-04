Ohne Entdecker kein Naschwerk

Hallo Kinder! Nascht ihr auch so gerne Süßigkeiten wie ich? Ich glaube, der Beruf des Konditors, wie ihn Francis Dörich so leidenschaftlich ausübt, könnte mir auch richtig gut gefallen. Ich habe mal nachgeschaut, seit wann es dieses tolle Handwerk schon gibt. Und ich war total erstaunt: Schon vor mehr als 500 Jahren – das ist so lange her, das kann ich mir fast nicht vorstellen – haben die Bäcker damit begonnen, den Teig mit Honig, Trockenfrüchten und Gewürzen zu verfeinern. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Genau: Das sind die Zutaten von Lebkuchen. Und das ist sozusagen der Ursprung der Konditorei. In jener Zeit machten sich auch die Seefahrer auf den Weg und entdeckten bis dahin noch unbekannte Länder im Orient und in der Karibik. Der Seehandel war die Folge und so kamen exotische Gewürze wie Zimt, Vanille oder auch Pfeffer in immer größeren Mengen nach Europa. Besonders begehrt war Zucker, der jedoch sehr teuer und deshalb – anders als heute – nur für reiche Menschen erschwinglich gewesen ist. Im Laufe der Zeit entstand langsam der Beruf des Zuckerbäckers, der in jener Zeit eng mit dem des Apothekers verbunden war. Denn nur ihm war es erlaubt, mit den Köstlichkeiten aus fernen Ländern zu handeln. Da haben wir es heute schon besser. Denn die großen und kleinen Köstlichkeiten sind leichter verfügbar. Was aber geblieben ist: Sehe ich mir die Werke in den Konditoreien an, denke ich immer, dass da ein Künstler zugange war. Und lecker ist’s auch noch!

