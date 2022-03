Opa ist eine echte Quelle

Hallo Kinder! Als wir kürzlich vor unserem Bau in der Sonne saßen und mit Oma und Opa Kaffee getrunken haben, fing Opa an, eine Geschichte von früher zu erzählen. „Jetzt hör doch mit den ollen Kamellen auf – das interessiert heute doch keinen mehr“, hat meine Oma ihn unterbrochen. Da musste ich ihr aber widersprechen – denn mich hat es schon interessiert, wie früher gelebt wurde. Und auch Mama hat gesagt, dass es wichtig ist, solche Geschichten zu hören, weil sonst so viel in Vergessenheit geraten würde, Opa sei also eine historische Quelle. Quelle? Weil die Geschichten so aus Opa heraussprudeln? Nein, hat Papa dann erklärt. Das Wort Quelle verwendet man nicht nur für Wasser, das aus der Erde kommt. Quellen nennt man auch alles, das Informationen von früher preisgibt. Beispielsweise eine Urkunde aus dem Mittelalter, oder Tonscherben aus der Römerzeit, eine Inschrift an einem Haus. Aber auch ein Mensch oder mein Opa können eine Quelle sein, wenn sie erzählen, was sie selber gesehen oder erlebt haben. Man nennt sie dann Zeitzeugen. Doch nicht nur Opas Zeit lebt durch die Erzählung, sondern auch viel ältere Epochen. Die Kelten haben so gut wie nichts aufgeschrieben, sondern ihre Geschichte nur mündlich überliefert. Ich finde es also spannend, Opa zuzuhören.

