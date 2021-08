Parteien hoffen auf Stimmen

Hallo Kinder! Euch sind ja sicherlich auch schon die vielen Plakate an Laternen und Bäumen aufgefallen. Dort werben Politiker derzeit für sich und ihre Partei, denn sie wollen bei der Bundestagswahl am Sonntag, 26. September, möglichst viele Stimmen von den Wählern bekommen. Derjenige, der die meisten Stimmen bekommt, wird dann direkt in den Bundestag gewählt. Dass diese Wahl stattfindet, hängt damit zusammen, dass Deutschland eine Demokratie ist. Der Begriff bedeutet wörtlich übersetzt „Herrschaft des Volkes“ und kommt aus dem Griechischen. In einer Demokratie gibt es verschiedenen Parteien, die bestimmte Ansichten vertreten und dies in einem sogenannten Parteiprogramm bekanntmachen. Jeder Wahlberechtigte im Volk kann sich dann zwischen diesen Parteien entschieden und eine wählen, von der er denkt, dass sie gut für das Land ist. Auf dem Stimmzettel macht er dann hinter den Namen dieser Partei ein Kreuz – damit gibt der Wähler seine Stimme ab. Wenn eine Partei oder eine sogenannte Koalition aus mehreren Parteien genügend Stimmen erhält, darf sie für eine bestimmte Zeit regieren. In Deutschland wird der Bundestag alle vier Jahre neu gewählt.

