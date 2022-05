Peinliche Momente

Hallo Kinder! Manchmal ist mein Freund Harry Hase schon etwas begriffsstutzig. Da habe ich ihm extra gesagt, er solle nichts über die schlechte Stimmung von Elli Ente sagen, da plapperte er auch schon munter drauf los, was mit ihr los sei. Elli brach prompt in Tränen aus. Als ich ihm dann sagte, er sei wieder einmal mit beiden Läufen ins Fettnäpfchen getreten, schaute er erst mich und dann seine Pfoten an. „Welches Fettnäpfchen“, meinte er dann noch etwas verwirrt. Die ganze Situation war wirklich peinlich. Also erklärte ich ihm, woher die Redewendung kommt. Wenn du ein Thema ansprichst, das der anderen Person unangenehm oder für sie verletzend ist, bist du ins Fettnäpfchen getreten, sagte ich ihm. Das Fettnäpfchen stand früher in vielen Haushalten an der Eingangstür und wurde benutzt, um die Lederschuhe einzufetten. Tappte jedoch jemand mal in den Napf oder stieß ihn um, so gab es eine ziemliche Sauerei – eine derart ungeschickte Handlung verärgerte jede Hausfrau. Mit dem verschmutzen Schuh verteilte man das Fett auch noch im ganzen Haus. Das war nicht nur furchtbar ungeschickt, sondern auch sehr peinlich. Inzwischen wird der Begriff allgemein als Name für solche unangenehmen Momente benutzt.

