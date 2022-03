Pferd hängt Kniescheibe auf

Hallo Kinder! In der Nähe meines Fuchsbaus gibt es einen großen Bauernhof mit vielen Pferden, die ich gern beobachte. Mir ist dabei aufgefallen, dass sie fast nur stehen und selten liegen – auch beim Schlafen! Da Pferde aber Fluchttiere sind, schlafen nie alle Tiere einer Herde gleichzeitig. So können sie sich bei Gefahr gegenseitig warnen. Ungefähr dreiviertel des Tages ist ein Pferd wach, was eben daran liegt, dass sie von Natur aus Fluchttiere sind. Pferde schlafen in drei Positionen: im Stehen, in Brust- oder in Seitenlage. Wie ein Pferd schläft, hängt auch davon ab, wie sicher und sauber es um das Tier herum ist. Wenn ein Pferd auf der Seite liegt und alle vier Beine von sich streckt, muss es sich absolut sicher fühlen, da es in dieser Position besonders gefährdet ist. Liegt ein Pferd in Brustlage, klappt es die Beine unter den Körper, der Kopf ist aufrecht, das Maul auf dem Boden abgelegt. Die Ohren sind immer in Bewegung und beobachten die Umgebung, um bei Gefahr reagieren zu können. Spannend ist es, wenn Pferde im Stehen schlafen. Denn so können sie nicht nur dösen, sondern auch tief schlafen – nur die Traumphase schaffen sie im Stehen nicht. Aber warum fallen sie nicht um, wenn sie einschlafen? Das liegt daran, dass Pferde immer eines ihrer Hinterbeine entlasten und alle paar Minuten wechseln. Denn Pferde können ihre Kniescheibe über den Oberschenkelknochen schieben und quasi „aufhängen“. Dadurch kann der Vierbeiner ohne Muskelanspannung stehen. So ist das Pferd weiterhin achtsam und fluchtbereit.

