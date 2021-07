Präsident als Namenspatron

Hallo Kinder!

Wie heißt denn euer Kuschelbär? Meiner hat einen klassischen Namen, ich nenne ihn Teddy. Und so machen es die meisten Menschen. Doch woher kommt die Begeisterung für diesen Namen? Das ist eine lange Geschichte und führt zurück in die Zeit vor rund 120 Jahren.

Der damalige Präsident der USA hieß Theodore Roosevelt und hatte den Spitznamen Teddy. Er war ein begeisterter Jäger und das Schießen von Bären war damals ein besonderes Ereignis.

So wollte Roosevelt auch 1902 einen Grizzly – so heißen die besonders großen Braunbären Nordamerikas – schießen. Zwar bemühten sich alle, für ihren Präsidenten einen solchen Bären zu finden, doch die Suche blieb erfolglos. Man fand nur einen jungen Bären, der seine Mutter verloren hatte. Er wurde gefangen und an einen Baum gebunden. Die Jagdgesellschaft des Präsidenten wurde gerufen, doch als Theodore Roosevelt den kleinen verängstigten Bären sah, weigerte er sich, dieses Tier zu erschießen.

Diese Geschichte ging durch die Medien und viele Menschen verbanden nun den Präsidenten mit Bären.

Als die Tochter des Präsidenten heiratete, wurde jedem Gast als Erinnerung an diese Geschichte ein Plüschbär geschenkt – und das waren somit Teddys Bären. Übrigens war die Tochter darüber nicht glücklich, sie mochte die Idee nicht wirklich.