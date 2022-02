Probiert es doch mal aus

Hallo Kinder! Bestimmt habt ihr – genauso wie ich nicht gewusst, was ein Turngau ist. Das ist eine Vereinigung, in der sich alle Turnvereine einer Gegend zusammengeschlossen haben. Die gibt es in ganz Deutschland, bei uns hier ist der der Turngau Mannheim, dem 85 Vereine angehören. Gau ist eine alte Bezeichnung aus den Anfängen des Turnens im 19. Jahrhundert. Damals wurde auch der Turngau Mannheim gegründet – vor genau 150 Jahren. Es turnten aber lange nur Männer an den Geräten wie den Ringen oder dem Pferd. das heißt so, weil es so ähnlich aussieht. Kinder- und Frauenturnen kam erst viel später dazu, ist aber heute der deutlich größere Bereich. Turnen ist eine der ganz wenigen Sportarten, die Angebote für Menschen von Klein bis Groß und von ganz Jung bis ganz Alt bereithält. Bestimmt waren ganz viele von euch mit Mama oder Papa im Purzelturnen, als ihr gerade laufen konntet. Zum Bereich Turnen gehört aber noch viel mehr als Geräteturnen. Da gibt es spannende Sportarten und Disziplinen – auch für Kinder und Jugendliche. Zum Beispiel Rhythmische Sportgymnastik, Hip-Hop, Trampolinspringen, Seilspringen (das heißt Rope Skipping) oder Völkerball. Schaut doch mal bei den Vereinen in der Gegend nach und probiert es einfach mal aus.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1