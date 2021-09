Regenwälder sind wichtig

Hallo Kinder! In Oftersheim wurde am Wochenende der Tag des Waldes begangen, auf der ganzen Welt ist an diesem Dienstag sogar Tag des Regenwaldes. Das Datum wurde ausgewählt, weil es der Geburtstag des bedeutenden Dschungelforschers Alexander von Humboldt ist – der ist allerdings schon lange tot. Auf jeden Fall wird an beiden Tagen auf die Bedeutung der Wälder hingewiesen. Fast die Hälfte der Wälder der Welt nennt man Tropische Regenwälder. Sie haben wichtige Funktionen – so bieten sie ganz vielen Tierarten einen Lebensraum. Gleichzeitig binden sie große Mengen an Kohlenstoff und sind damit ein wichtiger Verbündeter im Kampf gegen den Klimawandel. Das Problem ist aber, dass manche Menschen die Wälder abholzen – und das hat dann am Ende schlimme Folgen für die Menschen im Umfeld der Regenwälder, aber auch für alle anderen auf der Welt, eben weil sie das Klima dann nicht mehr schützen können.

