Schnabel auf heißt: Hunger!

Hallo Kinder! Am Wochenende habe ich einen schönen Spaziergang in Altlußheim gemacht und etwas großartiges entdeckt: Storchenbabys! In einem Horst, so nennt man die Nester von Störchen, sind sie vor einigen Tagen aus ihren Eiern geschlüpft. Erwachsene Störche in Europa sind weiß und haben lange dünne Beine, einen langen Hals und einen großen, lang gestreckten Schnabel. Doch die Jungen der Störche sehen ganz anders aus: Sie sind noch sehr klein und haben kein dichtes Gefieder, sondern nur ein weißes Daunenkleid. Ein Menschenbaby kann nach der Geburt nicht gleich laufen und so geht es auch den jungen Störchen: Sie können noch nicht fliegen und werden von Mama Storch und Papa Storch gefüttert. Während ein Elternteil auf Nahrungssuche geht, bleibt das andere bei den Babys und beschützt sie. Störche ernähren sich hauptsächlich von Fischen, Würmern, Mäusen und Insekten. Wenn die Kleinen dann Hunger haben – und das kommt zu Beginn sehr häufig vor – stupsen sie den Schnabel von den Eltern an, damit sie die Nahrung wieder hochwürgen und den Jungen in den Schnabel legen. Das machen die meisten Vögel so, wusstet ihr das? Zum Glück klappt das bei euch Menschen auch anders mit der Babynahrung. Ungefähr im Juni oder Juli sind die kleinen Störche dann bereit, das Nest zu verlassen, das heißt sie sind flügge. Vielleicht können wir dann sogar die ersten Flugversuche beobachten.

