Schnitzeljagd in blau

Bei der letzten Fahrradtour, bei der am Weges- oder Straßenrand immer wieder meist blaue OP- und weiße FFP2-Masken herumlagen, ist mir ein Einfall gekommen: Man könnte doch diese Masken in den Mittelpunkt bei einer, nennen wir es vielleicht Pandemie-Schnitzeljagd stellen. Eine Schnitzeljagd kennt ihr bestimmt. Und die Spielregeln wären hier denkbar einfach. Alleine oder in Teams muss man mit dem Fahrrad oder natürlich auch zu Fuß so viele Masken finden, wie es möglich ist. Wer die meisten aufgespürt hat, ist der Sieger und bestimmt beispielsweise später, was im TV-Gerät – sofern Fernsehen erlaubt ist – angeschaut werden soll. Einsammeln würde ich die Masken, die ihr so findet, übrigens nicht unbedingt. Zur Sicherheit aus hygienischen Gründen. Damit ihr nämlich ganz sicher seid und euch nicht mit dem Coronavirus ansteckt, der sich an der Maske befinden könnte, solltet ihr Handschuhe tragen und die Masken in einen Beutel tun. Einfaches Zählen reicht ja auch. Die Sache mit dem Beutel ist auch von Vorteil beim Entsorgen in den Müll: Die OP- und FFP2-Masken sollen in einem fest verknoteten, reißfesten Beutel gesammelt werden, um dann mit dem Restmüll entsorgt zu werden.

AdUnit urban-intext1