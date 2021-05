Sie müssen gefeiert werden

Hallo Kinder! Gerade habe ich mir ein Honigbrot geschmiert, da hat mir Ellie Ente erzählt, dass heute Welttag der Bienen ist. Sind Bienen denn so wichtig, dass sie einen Feiertag brauchen? Ja! Es gibt nämlich nicht nur Honigbienen, sondern auch Wildbienen, Hummeln zum Beispiel. Die weiblichen Wildbienen, also Arbeiterinnen, fliegen von Pflanze zu Pflanze, sammeln Nektar und bestäuben die Blüten. Bei vielen Pflanzen können gar keine Früchte wachsen, wenn die Bienen sie nicht bestäuben. Vor vier Jahren wurde diesem Insekt deshalb ein Ehrentag gewidmet, damit man daran denkt, dies Bienen zu schützen. Es gibt nämlich immer weniger Wildbienen in der Natur. Ich glaube, ich werde in meinem Garten ein paar Sonnenblumen anpflanzen, dadurch kann ich zum Schutz der Tiere beitragen. Übrigens haben nur weibliche Bienen einen Stachel, mit dem sie stechen können, wusstet ihr das? Keine Angst: Bienen wollen ihren Stachel nicht nutzen, weil sie sich durch ihren Einsatz selbst verletzen würden. Also wenn man die Bienen nicht angreift, lassen sie die Menschen für gewöhnlich in Ruhe. Ziemlich interessant diese Tiere und leckeren Honig machen sie auch!

