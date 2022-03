So wehrt sich ein Wiedehopf

Hallo Kinder, ich bin ja immer gerne im Wald unterwegs, manchmal schaue ich auch im Vogelpark in Plankstadt vorbei. Jedes Jahr, wird ja ein „Vogel des Jahres“ gewählt. Für 2022 ist das der Wiedehopf. Wusstet ihr, dass der ein ganz besonderes Mittel zum Schutz seines Nachwuchses einsetzt? Der Wiedehopf führt in der Brutsaison eine sogenannte feste Brutehe – heißt: Er hat eine feste Partnerin. Als Nest dienen Baumhöhlen, Astlöcher, Mauerspalten und Felsnischen. Dort legt das Weibchen fünf bis acht Eier und bebrütet diese 15 bis 16 Tage lang. Nach 30 Tagen verlassen die Jungen das Nest. In der Brut- und Nestlingszeit übernimmt das Männchen die Verantwortung für die Nahrungsbeschaffung und versorgt seine Familie. In der Abwesenheit ihres Partners ist das Weibchen jedoch alles andere als hilflos. Wenn Fressfeinde kommen, weiß es sich gut zu wehren: Über die Bürzeldrüse, die sich auf der Oberseite der Schwanzwurzel (also dem Bürzel) befindet, sondert es ein übel riechendes Sekret ab. Zusätzlich wird flüssiger Kot durch die Höhlenöffnung nach draußen gespritzt. Dieses Verhalten zeigen auch die Jungen, wenn sie etwas größer sind. Das verdirbt potenziellen Räubern erst einmal den Appetit. Na, da passen wir besser alle mal auf und nähern uns keinem Wiedehopfnest.

