Sonne, Regen, Schnee

Hallo Kinder! Als ich vor ein paar Tagen durch den Wald spaziert bin, hat es geschneit und ich konnte einige von euch frierend beim Spazierengehen entdecken. Heute dagegen hatten wir richtig warmes Wetter. Zwar war es morgens noch etwas frisch, doch mittags schien die Sonne und ich sah viele von euch Menschen schon in Sommerklamotten. Mein Papa meinte dann: „Der April macht, was er will!“ Als ich ihn fragte, woran es liegt, dass unser Wetter in diesem Monat so schwankend ist, erklärte er es mir so: „Im April steht die Sonne schon höher am Himmel als im Winter, weshalb auch die Tage länger hell bleiben. Dadurch können sich die Erdflächen über den Tag schneller erwärmen als die Luft über dem Meer im Norden. Die warme Luft aus dem Süden trifft dann auf die kalte aus dem Norden. Das Wetter wechselt dann ständig zwischen Sonne, Regen oder sogar Schnee.“ Meinetwegen kann das wechselhafte Wetter ruhig noch anhalten, denn durch mein Fell bin ich gut geschützt und friere nicht so schnell.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1