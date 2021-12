Spekulatius mit viel Gewürzen

Hallo Kinder! Ich hatte einen richtig tollen Nachmittag am See – zusammen mit Elli Ente, Harry Hase und Rudi Rotbein. Bei Tee und Spekulatius haben wir uns ganz lang unterhalten. Aber dann fragte Rudi Rotbein, woher Spekulatius eigentlich seinen Namen hat und welche Gewürze da drin sind. Das habe ich für euch mal recherchiert. Das Gewürzspekulatius bekommt durch Kardamom, Gewürznelke und Zimt seinen typischen Geschmack. Es gibt aber auch Mandel- und Butterspekulatius. Bei Ersterem wird unter anderem Mandelmehl verwendet und die Unterseite vor dem Backen mit Mandelsplittern bestreut. Bei Zweitem sagt es das Wort – der Hauptbestandteil ist Butter. Es wird vermutet, dass der Spekulatius seinen Ursprung in Belgien und den Niederlanden hat. Aber auch Regionen wie der Niederrhein oder Westfalen erheben ihren Anspruch darauf. Das Wort stammt vom Lateinischen „speculum“ und bedeutet so viel wie Spiegelbild oder Spiegel. Das wird zurückgeführt auf die Hohlformen, die zum Gestalten des Spekulatius genutzt werden und oft Figuren zeigen. In den Niederlanden war „Speculaas“ der gebräuchliche Name für den Heiligen Nikolaus. Traditionell wird dort das Weihnachtsgebäck deshalb auch am Nikolaustag, also am 6. Dezember gegessen.

