Ein Küsschen in Ehren, kann niemand verwehren – heute würde ich soooo gerne nicht auf Abstand achten müssen, alle herzen und küssen, denn heute ist Tag des Kusses. Allerdings war kürzlich meine Tante zu Besuch, die ist lange geimpft, und die küsst aber ganz unangenehm feucht. Da fragt man sich, woher das Küssen eigentlich herkommt?

Tatsächlich sind sich die Wissenschaftler nicht ganz sicher – es gibt mehrere Theorien. Eine besagt, dass wir als Kind ja unheimlich viel den Mund benutzen, beim Saugen an der Brust, beim Stillen und bis zum ersten Lebensjahr kommt alles zur genaueren Untersuchung in den Mund. Vielleicht kommt da das Küssen her. Andere sagen, es habe seinen Ursprung in der Fütterung und Brutpflege der Nachkommen. Es gibt auch die Idee, dass Küssen vom Erkunden des anderen stammt. Als wir noch nicht aufrecht gegangen sind, haben sich die Menschen am Hintern beschnuppert und man vermutet, dass diese Angewohnheit einfach nach oben gewandert ist. Egal, Hauptsache Küssen ist gesund und macht Spaß. Ich küss’ jetzt meine Mami ...