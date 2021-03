  Teilen bringt Vorteile

Hallo Kinder! Neulich war ich mit Elli Ente unterwegs – wir sind gewandert. In meinem Rucksack hatte ich ein leckeres Brot dabei – für die Pause. Elli hatte gar nichts mitgebracht. Da habe ich mein Brot mit ihr geteilt, damit sie keinen Hunger leiden muss. Aber warum teilen wir überhaupt? Nicht allen fällt das Teilen leicht. Forscher haben mit Kindern zwischen zwei und acht Jahren ein Experiment gemacht. Sie gaben ihnen Süßigkeiten zum Verschenken. Das Ergebnis war, dass die jüngeren Kinder die Süßigkeiten eher versteckt und für sich behalten haben. Erst die älteren Kinder gaben etwas ab. Bei älteren Kindern war eine Region an der Stirnseite ihres Gehirns aktiver. Dieses Kontrollzentrum für gerechtes Verhalten entwickelt sich erst nach und nach. Wenn wir älter werden, erkennen wir, dass Teilen Vorteile haben kann. Wer anderen etwas abgibt, macht sich beliebt und findet Freunde, auf die er zählen kann. Dieser Zusammenhalt war schon für unsere Vorfahren wichtig. Nur wenn es gerecht zuging, konnte jeder überleben. Wenn Erwachsene Dinge teilen, können sie auch Geld sparen. So gibt es zum Beispiel das „Carsharing“, bei dem jeder Autos gegen eine Gebühr benutzen kann.