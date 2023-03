Theater, Theater

Hallo Kinder! An diesem 27. März ist der „Welttag des Theaters“. Mit meinen beiden Freunden Ellie Ente und Harry Hase verkleide ich mich total gerne und zusammen spielen wir dann unsere Lieblingsmärchen nach. Wusstet ihr, dass es Theater schon richtig lange gibt? Bereits im 6. Jahrhundert wurden im alten Griechenland von Menschen für Menschen Stücke aufgeführt. Das Wort Theater stammt aus dem Griechischen und leitet sich von „anschauen“ ab. Das Dionysostheater in Athen gilt als Ursprung von Aufführungen, wie wir sie heute kennen. Dionysos ist ein griechischer Gott, der für Freude und Unterhaltung steht. Aber auch in Indien gab es schon sehr früh das Sanskrit Theater. Bis heute gehen viele Menschen gerne in Schauspielhäuser und sehen sich verschieden Stücke an. An meiner Schule gab es früher eine Theater AG, darin haben wir unterschiedliche Werke aufgeführt. Am besten hat mir „Fuchs, du hast die Gans gestohlen“ gefallen. Musicals sind eine besondere Form: Dabei wird sowohl Theater gespielt, als auch gesungen. Ich finde Theater total wichtig – egal, wie groß sie sind. Sie regen unsere Fantasie an, man kann einfach zuschauen und seine Seele baumeln lassen, aber auch mal lachen und dann wieder über Dinge, die gesprochen und gezeigt werden, nachdenken. In Schwetzingen gibt es ja das Rokokotheater im Schloss, in das um die 500 Menschen reinpassen, und das „Theater am Puls“ mit knapp 100 Plätzen. Dort gehe ich total gerne hin – in „Der kleine Vampir“ zum Beispiel. Das ist ein richtig schönes Stück – da müsst ihr mal hin!

