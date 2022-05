Toben nach Herzenslust

Hallo Kinder! Noch habt ihr Zeit, euer Tagesprogramm für diesen Samstag zu planen. Der 28. Mai ist nämlich nicht irgendein Tag, sondern der internationale Weltspieltag. Er macht darauf aufmerksam, dass ihr Kinder in euren Städten immer seltener die Gelegenheit habt, unbeschwert draußen zu spielen. Dabei ist im Freien zu rennen, zu toben und kreativ zu werden ganz wichtig für eure Persönlichkeitsentwicklung und das gesunde Aufwachsen. Im „Übereinkommen über die Rechte des Kindes“ der Vereinten Nationen, besser bekannt als Kinderrechtskonvention, ist das Recht auf Spiel und Freizeit fest verankert. In Artikel 31 heißt es: „Die Vertragsstaaten erkennen das Recht des Kindes auf Ruhe und Freizeit an, auf Spiel und altersgemäße aktive Erholung sowie auf freie Teilnahme am kulturellen und künstlerischen Leben.“ Doch leider geht es Kindern in anderen Bereichen der Welt nicht so gut wie euch, sie sind Krieg, Hunger oder Naturkatastrophen ausgesetzt. Da ist es ganz unmöglich, draußen unbeschwert zu spielen. Nutzt ihr also eure Chancen zum Toben – nicht nur am Samstag. Rudi, Elli und ich werden jedenfalls wie jeden Tag begeistert über den Spielplatz am Wiesengrund oder in der Geierstraße tollen. Vielleicht sieht man sich ja.

