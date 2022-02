Tricks in der Luft

Hallo Kinder! Ich finde es ja wirklich super, dass die Anlage in Plankstadt neu gemacht wird. Dann können Harry Hase und ich dort bald mit unseren Fahrrädern auf der Strecke fahren. Wusstet ihr, dass das Wort „Dirtpark“ aus dem Englischen kommt? „Dirt“ bedeutet Erde und „Park“ – genauso geschrieben wie im Deutschen – heißt ebenfalls Park. Es ist also ein Park aus Erde. Und das trifft es ganz gut: Aus Erde werden Strecke und kleine Hindernisse gebaut, über die man dann mit speziellen Fahrrädern wie zum Beispiel einem BMX-Rad springen kann. Fortgeschrittene können in der Luft sogar Tricks machen. Diese spezielle Sportart hat sogar einen eignen Namen: „Dirt Jump“. Das ist auch englisch und heißt übersetzt in etwa „Sprung über einen Erdhügel“. Erfahrene Sportler machen beim Sprung zum Beispiel sogar einen Salto mit dem Fahrrad oder nehmen eine Hand vom Lenker. Es gibt dafür sogar eigene Wettbewerbe, bei denen die Radfahrer sich messen. Extra dafür angelegte Strecken und Parks gibt es überall in Deutschland – und eben auch in Plankstadt. Die Strecke dort soll vor allem für Anfänger geeignet sein. Wenn ihr euch auch für den Radsport oder „Dirt Jump“ interessiert, denkt daran, beim Fahren immer Schutzkleidung und einen Helm zu tragen – bei den Sprüngen kann man sich nämlich ganz schlimm verletzen. Am besten werdet ihr Mitglied in einem Verein und lasst euch von den Trainern helfen. Ich jedenfalls werde beim Training in Plankstadt mal vorbeischauen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1