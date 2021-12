Übersetzt in 320 Sprachen

Hallo Kinder! Seid ihr auch schon so richtig in Weihnachtsstimmung? Ich backe gerade fleißig Plätzchen und höre dabei Weihnachtslieder. Apropos: Wusstet ihr, dass „Last Christmas“ das meist gespielte Weihnachtslied der Welt ist? Der englische Hit der Popgruppe „Wham!“ ist schon vor 36 Jahren erschienen – und läuft trotzdem jedes Jahr aufs Neue im Radio. Das Musikvideo wurde damals in den Alpen gedreht und kostete rund 60 000 Britische Pfund. Das älteste Weihnachtslied ist übrigens „Sei uns willkommen, Herre Christ“. Die Melodie stammt aus dem 14. Jahrhundert. Das Lied wird auch als Aachener Weihnachtslied bezeichnet. Bestimmt kennt ihr auch „Stille Nacht, heilige Nacht“. Dieses Stück wurde bereits in 320 Sprachen und Dialekte übersetzt und gilt als eines der bekanntesten Weihnachtslieder der Welt. Zum allerersten Mal führten Gläubige es am 24. Dezember 1818 in der römisch-katholischen Kirche St. Nikola in Oberndorf bei Salzburg auf. 2011 wurde es sogar als sogenanntes immaterielles Kulturerbe in Österreich anerkannt. Und was ist euer liebstes Weihnachtslied? Beim Backen höre ich ja immer „In der Weihnachtsbäckerei“.

