Unser Blauer Planet

Hallo Kinder! Wusstet ihr, dass am 22. April der Tag der Erde gefeiert wird? Zu diesem besonderen Tag haben Ellie Ente und ich unseren Planeten mal genauer unter die Lupe genommen. Die Erde gibt es schon sehr, sehr lange – etwa 4,6 Milliarden Jahre, um genau zu sein. Weil die Oberfläche zu über der Hälfte aus Wasser besteht, nennt man sie übrigens auch den Blauen Planeten. Vom Weltraum aus betrachtet sieht sie nämlich aus wie eine große blaue Kugel. Ellie Ente hat mir erklärt, dass die Erde in drei Schalen aufgebaut ist. Im innersten Teil ist es ganz heiß. Diesen festen Teil nennt man Erdkern. Die mittlere Schicht, die man Erdmantel nennt, ist ebenfalls heiß. Allerdings ist das Innere dieser Schale flüssig. Das können wir sehen, wenn bei einem Vulkanausbruch heiße Lava ausbricht. Die obere Schale, auf der wir leben, ist die Erdkruste. Sie ist im Vergleich zum Rest der Erde sehr dünn. Bestimmt wisst ihr schon, dass die Erde um die Sonne kreist. Ein ganzes Jahr lang braucht sie für eine Umrundung. Neben der Erde gibt es noch sieben weitere Planeten, die sich um die Sonne drehen. Das sind Merkur, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Die Erde dreht sich übrigens nicht nur um die Sonne, sondern auch noch um sich selbst. Das ist der Grund dafür, warum es auf der Erde Tag und Nacht wird. Der Tag der Erde wird übrigens in über 175 Ländern gefeiert und soll uns bewusst machen, wir kostbar unser Planet ist. Wir müssen gut auf ihn aufpassen, denn auf keinem anderen Planeten gibt es Leben.

