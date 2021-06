Vögel lieben die Früchte

Hallo Kinder! Auch wenn die Kermesbeere schön aussieht, müsst ihr aufpassen – sie ist giftig. Als Zierpflanze ist sie in vielen Gärten in Deutschland zu finden. Es gibt zwei Arten der Kermesbeere: Die amerikanische Kermesbeere ist vor allem in Nordamerika beheimatet – von Québec über New York und Florida bis Mexiko. In einigen Waldgebieten Süddeutschlands – auch hier bei uns – wird die fremdländische Pflanze zur Bedrohung für heimische Arten. Über ihre Wurzeln kann sie Duftstoffe abgeben und damit die heimischen Pflanzen verdrängen. Die asiatische Kermesbeere ist in Deutschland häufiger verbreitet und stammt aus Südostasien. Bei Vögeln sind die süßen Früchte sehr beliebt, sie sind auch für die Verbreitung der Samen verantwortlich. Auffallend sind die großen cremeweißen Blütenstände, aus denen sich grüne Früchte entwickeln, die später rot und fast schwarz werden. Unterscheiden könnt ihr die beiden Arten so: Der Blüten- und Fruchtstand bei der Asiatischen ist aufrecht bei der Amerikanischen meist überhängend – also nach unten oder zur Seite.

