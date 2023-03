Von der Blüte zur Frucht

Hallo Kinder! Im Schlossgarten Schwetzingen blühen die Kirschbäume. Dort sind überall die rosaroten Blütenblätter zu sehen. Nur ungefähr drei Wochen im Jahr tauchen die Bäume den Garten in ein so schönes Blütenmeer, dann verblühen sie. „Was passiert dann eigentlich?“, hat mich meine Freundin Ellie Ente gefragt. Zusammen haben wir nachgeforscht und herausgefunden, dass anstelle der Blüten Kirschen wachsen. An jeder Blüte gibt es Pollen. Das kennt ihr vielleicht von anderen Blumen: Bei Gänseblümchen ist das das Gelbe in der Mitte. Bienen sind immer auf der Suche nach Blütenstaub, da sie damit ihren Honig herstellen. Sie fliegen von Blume zu Blume und sammeln dort die verschiedenen Pollen. Diese transportieren sie an ihren Hinterbeinen in kleinen Taschen. Immer wieder verlieren sie einen Teil der gesammelten Pollen. Dabei verteilen sie diese auch zwischen den verschiedenen Pflanzen. Erst wenn eine Blume mit dem Fruchtpollen einer anderen Pflanze in Kontakt kommt, können sich Früchte bilden. Im Schlossgarten entstehen dann aus den Kirschblüten feine Zierkirschen. Das ist überall so: Aus den Blüten eines Apfelbaums entstehen Äpfel und beim Johannisbeerstrauch entstehen Johannisbeeren. Wenn ihr also in ein Paar Wochen noch einmal in den Schlossgarten geht, seht ihr vielleicht schon kleine, rote Kirschen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1