Was man ohne Mühe erledigt

Hallo Kinder!

Wie ihr wisst, bin ich der Reporter für die Kindernachrichten. Und da sorge ich dafür, dass ihr jeden Tag etwas Neues erfahrt und lernt. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt: Du machst ja das aus dem Stegreif mit den Kindernachrichten!

Da musste ich erstmal nachschauen, was das bedeutet. „Etwas aus dem Stegreif tun“ sagt aus, dass man ohne große Mühe und Vorbereitung zum Beispiel eine Frage oder eine Aufgabe lösen kann. Wenn ihr nun zum Beispiel eine Matheaufgabe ohne Probleme lösen könnt, macht ihr das aus dem Stegreif. Falls ihr das Wort Stegreif noch nie gehört haben solltet, ist das nicht schlimm – das Wort ist schon sehr alt.

Stegreif ist eine Bezeichnung für den Steigbügel am Sattel des Pferdes. Das waren meist Seilschlaufen, die hat man gebraucht, um auf den Rücken des Pferdes zu kommen und nicht herunterzufallen. So ein Pferd ist ja ziemlich groß. „Etwas aus dem Stegreif tun“ bedeutete also früher, dass man etwas so gut kann, dass man nicht mal von seinem Pferd steigen muss, um es zu erledigen. Und so ist der Ausdruck geblieben.

