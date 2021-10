Waschen gehört zur Religion

Hallo Kinder! Also meine Freundin Ellie Ente geht ja gerne baden und erzählt mir immer, wie gut es ihr danach geht. Aber ich mag Wasser nicht so gerne. Vor allem nicht, wenn manche von euch mich mit dem Gartenschlauch nass spritzen und dann lachen. Ich weiß, ihr habt daran Spaß, wenn ich dann wegrenne, aber ich nicht. Manchmal habe ich euch Kinder auch schon im Schwimmbad beobachtet und gesehen, dass ihr richtig gerne ins Wasser geht. Ich habe dann Papa gefragt und der hat mir erzählt, dass manche von euch nicht nur baden gehen, weil es ihnen Spaß macht, sondern auch weil es zu manchen Religionen dazugehört. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es bei den Muslimen eine Pflicht ist, vor den Gebeten Gesicht, Arme, Hände und Füße mit fliesendem Wasser zu waschen? Meine Eltern haben mir früher immer nur gesagt, dass ich mich waschen muss, aber nicht, dass Wasser bei euch Menschen auch eine ganz andere Bedeutung haben kann. Aber was ihr Menschen und wir Füchse gemeinsam haben, ist doch, dass wir gerne Wasser trinken, oder? So frisch aus dem Bach ist das immer total lecker!

