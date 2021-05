Weibchen sind geweihlos

Hallo Kinder! Wenn ich bei meinen Streifzügen über die Wiesen und Felder bei Brühl unterwegs bin, entdecke ich immer wieder Rehe. Manche schauen mit ihrem Geweih in die Ferne und sehen dabei richtig elegant aus. Mittlerweile sieht man auch am Fell der Tiere, dass es allmählich die Farbe wechselt. Im Sommer färbt es sich rotbraun, während es im kalten Winter graubraun ist. Ich habe meiner Schwester Frieda von meiner Entdeckung erzählt und sie hat mich sofort über Rehe ausgefragt – das interessiert euch doch bestimmt auch, oder? Rehe leben in weiten Teilen Europas und Asiens, am Rand von Busch- und Mischwäldern. Aber auch auf offenem Feld in der Nähe von menschlichen Siedlungen. Imposant sehen sie aus, wenn sie auf dem Feld stehen. Das Geweih wird in den nächsten Monaten immer größer – aber nur bei den Männchen. Denn Weibchen tragen keines. Aber wusstet ihr, dass das Geweih auch Gehörn genannt wird? Im Herbst wirft der Rehbock sein Geweih aus Knochensubstanz dann ab – es wird nicht mehr durchblutet und verknöchert. Bald darauf beginnt es aber wieder neu zu wachsen. Im Frühjahr reibt der Bock an kleinen Bäumchen die Nährhaut von seinem fertigen Gehörn. Damit markiert er sein Revier.

