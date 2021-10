Wenn sprechen schwerfällt

Heute möchte ich euch auf den internationalen Tag des Stotterns aufmerksam machen. Die führenden internationalen Stotterer-Organisationen haben den 22. Oktober als Aktionstag auserkoren, um die Probleme, auf die stotternde Menschen stoßen, bei vielen bewusst zu machen. Was ist Stottern eigentlich? Es ist eine motorisch bedingte Sprechstörung, bei der der Redefluss unterbrochen ist. Stotternde Menschen wissen eigentlich ganz genau, was sie sagen wollen, aber es fällt ihnen schwer, flüssig zu reden. Also bleiben manchmal bei Lauten, Silben oder Wörtern stehen und kommen einfach nicht weiter. Es gibt verschiedene Arten des Stotterns. Manchmal wiederholen sie auch ein Wort oder eine Silbe ganz oft. Das heißt aber nicht, dass Stotterer blöd sind – ganz und gar nicht, aber mit diesem Vorurteil haben sie manchmal zu kämpfen. Vielmehr kann man ihnen helfen, indem man den Blickkontakt hält, einfach geduldig bleibt und ihn oder sie ausreden lässt.

